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Врач объяснил, с чем связан ажиотаж вокруг вакцины "КовиВак"

РИА Новости
26 минут назад
Люди начали охотиться на вакцину "КовиВак" из-за того, что она однокомпонентная и произведено ее было немного, сообщил агентству "Прайм" главный врач 2-го диагностического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Терский.
Врач объяснил ажиотаж вокруг вакцины "КовиВак"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В минувшие выходные власти Москвы объявили, что в медицинские учреждения поступила вакцина от коронавируса "КовиВак". Полученной ранее партии вакцины хватило менее чем на день, по данным пресс-службы мэра и правительства столицы, спрос на нее был огромен.
"Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний", – заметил Терский.
Он призвал вакцинироваться, поскольку это лучший способ достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета.
По словам эксперта, потенциально инактивированная вакцина имеет большее число иноагентов, чем векторные вакцины, что может стать ключевым фактором в условиях появления многочисленных штаммов COVID-19.
После двух этапов вакцинации у 90% привитых "Спутником V" появляется иммунитет с высоким антительным ответом.
"Вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета. Если вы болели в прошлом году – вакцинируйтесь. Если прививались полгода назад – вакцинируйтесь снова. Если вы не болели и не делали прививку – вакцинируйтесь", – настаивает специалист.
Ранее радио Sputnik сообщало, что вирусолог рекомендовал противникам вакцинации от COVID носить скафандры.
Общество,Правительство Москвы,ИА Sputnik,
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