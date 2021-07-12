Врач объяснил ажиотаж вокруг вакцины "КовиВак"

Люди начали охотиться на вакцину "КовиВак" из-за того, что она однокомпонентная и произведено ее было немного, сообщил агентству "Прайм" главный врач 2-го диагностического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Терский.

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В минувшие выходные власти Москвы объявили, что в медицинские учреждения поступила вакцина от коронавируса "КовиВак". Полученной ранее партии вакцины хватило менее чем на день, по данным пресс-службы мэра и правительства столицы, спрос на нее был огромен.

"Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний", – заметил Терский.

Он призвал вакцинироваться, поскольку это лучший способ достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета.

По словам эксперта, потенциально инактивированная вакцина имеет большее число иноагентов, чем векторные вакцины, что может стать ключевым фактором в условиях появления многочисленных штаммов COVID-19.

После двух этапов вакцинации у 90% привитых "Спутником V" появляется иммунитет с высоким антительным ответом.

"Вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета. Если вы болели в прошлом году – вакцинируйтесь. Если прививались полгода назад – вакцинируйтесь снова. Если вы не болели и не делали прививку – вакцинируйтесь", – настаивает специалист.