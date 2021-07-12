Заявки на президентские гранты в сфере культуры и искусства подали авторы из 82 регионов

В пресс-службе уточнили, что наиболее активно в системе регистрируются и оформляют заявки жители Башкирии, Иркутской области, Краснодарского и Красноярского краев, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. Как отметили в фонде, "часть заявок уже одобрена и зарегистрирована в системе, некоторые отправляются фондом на доработку, остальные находятся в стадии заполнения описательной части или составления бюджета проекта".