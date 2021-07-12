Заявки на президентские гранты в сфере культуры и искусства подали авторы из 82 регионов

"Прием заявок на первый грантовый конкурс в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий продлится до 30 июля. Свои проекты авторы заявок направляют через информационную систему президентского фонда культурных инициатив. Сейчас на сайте зарегистрированы представители 82 субъектов России", - говорится в сообщении.
"Свои творческие проекты подают коллективы муниципальных студий творчества, молодежные креативные объединения, команды фестивалей, конкурсов, форумов современного и классического искусства, музыкальные и театральные организации, коллективы библиотек и музеев, авторы кросс-культурных проектов", - уточнили в организации.