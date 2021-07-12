Дефициту вакцины «КовиВак» нашлось объяснение

В связи с этим появилось ощущение того, что вокруг нее сложился определенный ажиотаж. Однако руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко
в беседе с газетой ВЗГЛЯД подчеркнул
, что такой спрос объясняется не особыми свойствами или эффективностью, а тем, что вакцина производится в крайне малом количестве относительно других препаратов. «У этой вакцины нет масштабного производства, доз очень маленькое количество. Это создает иллюзию ажиотажа. Безусловно, кто-то хочет именно ей привиться, но ее априори ограниченное количество. Думаю, причина в этом», – говорит Бутенко.