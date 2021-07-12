Пока вы спали: Молдавия уйдет от России

Молдавии предрекли уход от России

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Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, по итогам парламентских выборов получит большинство в парламенте и сможет сформировать правительство, со ссылкой на экспертов сообщает «Царьград».

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Политологи отмечают, что в молдавский парламент пройдут партия «Действие и солидарность», блок коммунистов и социалистов BECS (Додона и Воронина) и партия «Шор». «4-е место занимает блок «Ренато Усатый». Усатый - это пророссийские евроскептики, которые могли бы помочь Додону, но в итоге могут остаться за бортом. Таким образом, Молдавия явно дрейфует в сторону ЕС », - подчеркнул президент Центра развития региональной политики (ЦРРП), политолог Илья Гращенков

Страны согласовали глобальный налоговый минимум

Министры финансов стран G20 поддержали на саммите в Венеции введение минимальной ставки единого налога с дохода для транснациональных компаний в 15%. Об этом пишет «Коммерсант».

Предполагается, что страны-участницы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в том числе и Россия, смогут дополнительно облагать налогом доходы корпораций, если в льготных юрисдикциях они уплатили меньший объем. Также с введением единой ставки страны смогут требовать уплаты налога по месту деятельности компаний. При этом против ставки в 15% выступают низконалоговые юрисдикции Ирландия (ставка 12,5%) и Венгрия (9%).

Сибирь закроют противоракетным щитом

Минобороны приняло решение о перевооружении 41-й дивизии противовоздушной обороны, которая прикрывает территорию Иркутской и Новосибирской областей, а также Красноярского края и Хакасии. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета «Известия».

Источники отмечают, что воинское соединение для защиты от ударов крылатых ракет и гиперзвуковых комплексов получит С-400 «Триумф» и системы С-300ПМ-2 «Фаворит». Также в состав каждого полка войдут дивизионы зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

Мировые цены на продукты пошли вниз

Продукты питания на мировом рынке начали дешеветь на фоне ожидания хорошего урожая, стабильного спроса и решения проблем с логистикой. Однако, по мнению экспертов, корректировка цен будет незначительной и в скором времени их рост продолжится, пишут «Известия».

Аналитики прогнозируют, что новый цикл роста может начаться в ноябре-январе 2021 года после окончания действия сезонных факторов. Его причинами станут: мягкая монетарная политика центробанков, увеличение денежной массы в экономике и инфляции, а также коронавирусные ограничения и связанный с ними рост издержек производителей и продавцов.

Украина требует компенсацию за «Северный поток-2»

Накануне встречи канцлера Ангелы Меркель и президента Владимира Зеленского на Украине заговорили о возможной компенсации ущерба за ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2». Что может получить Украина, разбирался «Взгляд».