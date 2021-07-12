Пока вы в маске: Врачи назвали «железные» основания для медотвода от прививки

Названы «железные» основания для медотвода от прививки против COVID-19

По мнению медиков, есть два серьезных основания: либо тяжелая аллергическая реакция, либо гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных вакцин. При этом большинство хронических заболеваний и аллергий основанием для медотвода быть не могут.

Врач объяснил популярность вакцины "КовиВак"

Популярность вакцины "КовиВак" объясняется тем, что однократного ее введения уже якобы достаточно для завершения вакцинации, рассказал агентству "Прайм" главный врач 2-го диагностического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Терский. Во-вторых, приходится заниматься ее поисками, потому что вакцины произведено очень мало, пояснил он.

В Бурятии сняли режим самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции снят на всей территории Бурятии, в том числе и в Кабанском районе республики, где ранее планировалось продлить режим до 18 июля, сообщили РИА Новости в правительстве республики.

В Австралии пожилая женщина скончалась после вакцинации AstraZeneca

На юге Австралии 72-летняя женщина скончалась после того, как она получила вакцину от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщает News.com.au. По словам премьер-министра Южной Австралии Стивена Маршалла, Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) подтвердила, что выявленный у женщины тромбоз с синдромом тромбоцитопении могу появиться в результате вакцинации.

Минздрав выпустит новые рекомендации по COVID