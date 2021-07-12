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Пока вы в маске: Врачи назвали «железные» основания для медотвода от прививки

Елена Прошина
39 минут назад

Названы «железные» основания для медотвода от прививки против COVID-19

По мнению медиков, есть два серьезных основания: либо тяжелая аллергическая реакция, либо гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных вакцин. При этом большинство хронических заболеваний и аллергий основанием для медотвода быть не могут.

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В Австралии пожилая женщина скончалась после вакцинации AstraZeneca

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Общество,Минздрав РФ,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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