В США в город Сан-Антонио штата Техас молния попала в летящий после удара мяч для гольфа. Видео шокировало пользователей социальных сетей.
На кадрах можно увидеть, как 18-летний Томас Гомес бьёт клюшкой по мячу и в полёте точно в мяч попадает молния. Парень был в таком шоке, что упал на землю. Находящиеся рядом друзья юноши панически закричали.
"Я очень рад, что молния ударила в мяч, а не в меня", – пошутил подросток.
Во время грозы владельцы клуба не просили гостей эвакуироваться из открытого пространства. Однако сразу после случая с Гомесом, инструкторы призвали посетители срочно переместиться внутрь здания.