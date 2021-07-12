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Ударившая в мяч для гольфа молния попала на видео

Александр Кузьмин
14 минут назад
В США в город Сан-Антонио штата Техас молния попала в летящий после удара мяч для гольфа. Видео шокировало пользователей социальных сетей.
На кадрах можно увидеть, как 18-летний Томас Гомес бьёт клюшкой по мячу и в полёте точно в мяч попадает молния. Парень был в таком шоке, что упал на землю. Находящиеся рядом друзья юноши панически закричали.
"Я очень рад, что молния ударила в мяч, а не в меня", – пошутил подросток.
Во время грозы владельцы клуба не просили гостей эвакуироваться из открытого пространства. Однако сразу после случая с Гомесом, инструкторы призвали посетители срочно переместиться внутрь здания.
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