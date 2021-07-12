Самый глубокий в мире бассейн с “затонувшим городом” сняли на видео

Глубочайший в мире бассейн с “затонувшим городом” Deep Dive Dubai открылся в Эмиратах. Видео вызвало восторг пользователей социальных сетей.
Сообщается, что глубина бассейна 60,02 метра, а объём - 14 миллионов литров воды. Таким образом сооружение попадает в Книгу рекордов Гиннеса. Дубайский спортивно-развлекательный объект превзошел бывшего рекордсмена - бассейн Deep Spot в Польше почти на 15 метров. Дайверы смогут исследовать локации с заброшенным городским пейзажем, квартирой, гаражом.
По словам владельцев объекта, чтобы увидеть красоты под водой, нужно сделать несколько погружений. Температура пресной воды в бассейне поддерживается на уровне 30 градусов Цельсия для комфортного погружения. Бассейн оснащен 56 камерами видеонаблюдения под водой для обеспечения безопасности дайверов.