Самый глубокий в мире бассейн с “затонувшим городом” сняли на видео

Глубочайший в мире бассейн с “затонувшим городом” Deep Dive Dubai открылся в Эмиратах. Видео вызвало восторг пользователей социальных сетей.

Сообщается, что глубина бассейна 60,02 метра, а объём - 14 миллионов литров воды. Таким образом сооружение попадает в Книгу рекордов Гиннеса. Дубайский спортивно-развлекательный объект превзошел бывшего рекордсмена - бассейн Deep Spot в Польше почти на 15 метров. Дайверы смогут исследовать локации с заброшенным городским пейзажем, квартирой, гаражом.