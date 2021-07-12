Врачи назвали «железные» основания для медотвода от прививки

В конце июня президент России Владимир Путин заявил
, что работодатель не имеет права увольнять работника, если тот не может сделать вакцину против COVID-19 по причине медицинского отвода. Вопрос лидеру задал
житель Москвы
, жене которого на работе поставили ультиматум: либо она делает прививку, либо ее увольняют. Позже в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы провели
проверку и выяснилось — у педагога временный медотвод до 2 июля в связи с обострением заболевания. Позже учительница сказала
, что делать прививку ее никто не заставлял, а с директором школы она обсудила этот вопрос и недопониманий не возникло.