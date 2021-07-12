Врачи назвали «железные» основания для медотвода от прививки

По мнению медиков, есть два серьезных основания: либо тяжелая аллергическая реакция, либо гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных вакцин. При этом большинство хронических заболеваний и аллергий основанием для медотвода быть не могут.

Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин пояснил, что именно относят к тяжелым аллергическим реакциям. Если такие состояния возникали ранее при введении какой-либо другой вакцины и человек наблюдался у аллергологов, то можно получить медотвод.

За справкой о медицинском отводе от вакцинации в первую очередь нужно обратиться к терапевту. Если у человека была аллергическая реакция, то обычно у него уже есть справка. Однако, даже если ее нет, то врач даст ее на основании выписки, которая есть в истории болезни. Терапевт сделает свое заключение и даст необходимые рекомендации.