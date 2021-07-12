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Ирина Апексимова стала заслуженной артисткой РФ

News.ruиещё 1
1 час назад
Звание заслуженного артиста РФ присвоено директору Театра на Таганке Ирине Апексимовой. Соответствующий указ президента Владимира Путина размещён на официальном портале правовой информации.
Ирина Апексимова стала заслуженной артисткой РФ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
В документе сказано, что звание присваивается Апексимовой за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.
Также из опубликованных документов следует, что медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак и народный артист РФ Дмитрий Харатьян.
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени получил поэт Илья Резник.
Орденом Дружбы награждён артист Малого театра Борис Невзоров.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил орденами Дружбы телеведущих Андрея Малахова и Бориса Корчевникова.
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