Ведущей «Дождя» угрожают после интервью с гей-парой

Ранее сообщалось
, что российская TikTok-блогерша Оля Тыква, прославившаяся благодаря мему «Привет, я подсяду?», уехала из страны вместе с родителями. На решение повлияли многочисленные угрозы в адрес ее семьи. Угрозы стали поступать от подписчиков сообщества «Мужское государство», которое пропагандирует национализм и женоненавистничество. Сторонники создателя паблика Владислава Позднякова стали запугивать девушку вскоре после появления мема, а затем начали выкладывать ее личные данные в открытом доступе.