Стихия в Сочи: пострадавшим выплатят 18 млн рублей

В Сочи
начались выплаты жителям, пострадавшим от непогоды 5 июля. Власти выплачивают от 10 тысяч до 100 тысяч рублей. Общая сумма выплат составит 18 миллионов рублей, сообщает
администрация города.
«Выплаты получают граждане, зарегистрированные и постоянно проживающие в пострадавших от стихии домах. На сегодня таковыми признаны 355 человек», - сказано в заявлении властей.
В перечень включены 90 домовладений в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах. Единовременная финансовая помощь за частичную утрату имущества составляет 50 тысяч рублей, за полную утрату - 100 тысяч рублей.
Мэр города Алексей Копайгородский
рассказал, что чиновники провели подворовые обходы, составили акты и направили данные о пострадавших гражданах и их имуществе в администрацию Краснодарского края.
Также власти Сочи утверждают, что выплатят материальную помощь проживающим в пострадавших домах без постоянной регистрации и потерявшим во время стихии документы.
Шторм с грозами и сильными ливнями обрушился на Сочи 5 июля, вызвав затопления в разных частях города. Из берегов вышла река Хорота, отмечался критический подъем уровня реки Мацеста.