Стихия в Сочи: пострадавшим выплатят 18 млн рублей

Сочи начались выплаты жителям, пострадавшим от непогоды 5 июля. Власти выплачивают от 10 тысяч до 100 тысяч рублей. Общая сумма выплат составит 18 миллионов рублей, сообщает администрация города.

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«Выплаты получают граждане, зарегистрированные и постоянно проживающие в пострадавших от стихии домах. На сегодня таковыми признаны 355 человек», - сказано в заявлении властей.

В перечень включены 90 домовладений в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах. Единовременная финансовая помощь за частичную утрату имущества составляет 50 тысяч рублей, за полную утрату - 100 тысяч рублей.

Мэр города Алексей Копайгородский рассказал, что чиновники провели подворовые обходы, составили акты и направили данные о пострадавших гражданах и их имуществе в администрацию Краснодарского края.

Также власти Сочи утверждают, что выплатят материальную помощь проживающим в пострадавших домах без постоянной регистрации и потерявшим во время стихии документы.