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Власти Сочи рассказали, сколько получат пострадавшие от стихии

Майк Габриелян
33 минуты назад
В Сочи начались выплаты жителям, пострадавшим от непогоды 5 июля. Власти выплачивают от 10 тысяч до 100 тысяч рублей. Общая сумма выплат составит 18 миллионов рублей, сообщает администрация города.
Стихия в Сочи: пострадавшим выплатят 18 млн рублей
Фото: ТАССТАСС
«Выплаты получают граждане, зарегистрированные и постоянно проживающие в пострадавших от стихии домах. На сегодня таковыми признаны 355 человек», - сказано в заявлении властей.
В перечень включены 90 домовладений в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах. Единовременная финансовая помощь за частичную утрату имущества составляет 50 тысяч рублей, за полную утрату - 100 тысяч рублей.
Мэр города Алексей Копайгородский рассказал, что чиновники провели подворовые обходы, составили акты и направили данные о пострадавших гражданах и их имуществе в администрацию Краснодарского края.
Также власти Сочи утверждают, что выплатят материальную помощь проживающим в пострадавших домах без постоянной регистрации и потерявшим во время стихии документы.
Шторм с грозами и сильными ливнями обрушился на Сочи 5 июля, вызвав затопления в разных частях города. Из берегов вышла река Хорота, отмечался критический подъем уровня реки Мацеста.
Общество,Алексей Копайгородский,Сочи,
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