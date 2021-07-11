Иммунолог объяснил популярность "КовиВака" у россиян

В чем причина популярности вакцины от коронавируса "КовиВак" и почему ее так мало, рассказал телеканалу «Дождь» врач-иммунолог Николай Крючков

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Популярность препарата обусловлена имиджем вакцины, ее дефицитом, а также знакомой многим технологией производства — инактивация вируса, объяснил врач. При этом, считает специалист, по объемам производства «КовиВак» не сможет догнать «Спутник V» даже за счет сотрудничества с предприятиями СНГ, имеющими опыт производства подобных препаратов.

Крючков также рассказал, почему "КовиВак" в дефиците. Дело в низких производственных мощностей, которых недостаточно из-за высоких требований к биологической безопасности. Для производства препарата нужно наработать большое количество патогенного вируса, и масштабировать его сложно. Однако к концу года ожидается около 8 миллионов доз на всю страну, добавил иммунолог.