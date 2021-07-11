В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В российских регионах жара сменится резким похолоданием

Майк Габриелян
59 минут назад
В Гидрометцентре сделали прогноз о рекордном понижении температуры воздуха в России: сразу на 15-16 градусов. Пока похолодание ждет только Западную Сибирь и Урал. Об этом рассказал синоптик Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.
В российских регионах резко похолодает
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Прогноз по Омску будет наиболее показательным для ситуации в Западной Сибири Резкое понижение на 15-16 градусов», - сказал Вильфанд.
По его словам, еще 12 июля в Омске будет около 30 градусов, но уже на следующий день начнется понижение, воздух охладеет до 23 градусов. Рекордно низкая температура ждет омичей 14 и 15 июня - 14 градусов.
В Гидрометцентре спрогнозировали, что понизится температура и на Урале. Так, в Екатеринбурге будет 21-24 градуса тепла. Это на 3-5 градусов ниже нормы.
На большей части территории России сейчас стоит аномальная жара, превышающая 30 градусов.
Общество,Роман Вильфанд,ИТАР-ТАСС,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители