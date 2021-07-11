В российских регионах резко похолодает

В Гидрометцентре сделали прогноз о рекордном понижении температуры воздуха в России
: сразу на 15-16 градусов. Пока похолодание ждет только Западную Сибирь и Урал. Об этом рассказал синоптик Роман Вильфанд
, передаёт
ТАСС.
«Прогноз по Омску будет наиболее показательным для ситуации в Западной Сибири Резкое понижение на 15-16 градусов», - сказал Вильфанд.
По его словам, еще 12 июля в Омске будет около 30 градусов, но уже на следующий день начнется понижение, воздух охладеет до 23 градусов. Рекордно низкая температура ждет омичей 14 и 15 июня - 14 градусов.
В Гидрометцентре спрогнозировали, что понизится температура и на Урале. Так, в Екатеринбурге будет 21-24 градуса тепла. Это на 3-5 градусов ниже нормы.
На большей части территории России сейчас стоит аномальная жара, превышающая 30 градусов.