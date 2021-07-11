В Анапе туристы подрались из-за нехватки мест на пляже: видео

Из-за ситуации с коронавирусом местные курорты второй год подряд сталкиваются с сильным наплывом туристов. На фоне увеличения отдыхающих выросло количество жалоб жителей местных курортов насчет их поведения. По словам южан, туристы потеряли
стыд, совесть и уважение к окружающим. В частности, они недоумевают, почему отдыхающие ходят по улицам в купальниках. Власти Крыма удивляются поведению туристов, которые купаются в Черном море возле Ялты, несмотря на запрет, введенный после наводнения на юге полуострова.