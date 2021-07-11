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В Анапе туристы подрались из-за нехватки мест на пляже: видео

Ювелина Бернст
1 час назад
Из-за наплыва туристов на российские курорты на пляжах не остается свободных мест. На пляже Анапы люди уже дерутся из-за мест.
В сеть попало видео конфликта между отдыхающими. На кадрах видно, как на многолюдном пляже двух женщин разнимает сотрудник правоохранительных органов.
Полиция начала проверку по данному факту, рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе отдела МВД России по Анапе.
Стороны конфликта написали встречные заявления друг на друга, уточнили в ведомстве.
Туристы уже выкладывали видео с центрального пляжа Анапы. Люди там загорают стоя, так как мест, чтобы прилечь, нет.
Из-за ситуации с коронавирусом местные курорты второй год подряд сталкиваются с сильным наплывом туристов. На фоне увеличения отдыхающих выросло количество жалоб жителей местных курортов насчет их поведения. По словам южан, туристы потеряли стыд, совесть и уважение к окружающим. В частности, они недоумевают, почему отдыхающие ходят по улицам в купальниках. Власти Крыма удивляются поведению туристов, которые купаются в Черном море возле Ялты, несмотря на запрет, введенный после наводнения на юге полуострова.
Общество,Видео,МВД,Анапа,
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