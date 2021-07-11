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Житель Москвы снял с себя аппарат Илизарова, чтобы не прививаться

Майк Габриелян
36 минут назад
Житель Москвы самостоятельно снял со сломанной ноги аппарат Илизарова, чтобы не вакцинироваться от коронавируса. Об этом случае сообщает Telegram-канал Baza.
Житель Москвы снял с себя аппарат Илизарова, чтобы не прививаться
Фото: ТАССТАСС
В прошлом году мужчина сломал ногу на подмосковной даче. Его отвезли в столичную больницу, оперировали и установили аппарат Илизарова — специальное хирургическое устройство для соединения и сращения переломов.
Когда нога начала срастаться, больного отправили домой. На прошлой неделе врач заявил, что аппарат можно снимать, но перед этим необходимо вакцинироваться. Пациент, являющийся антипрививочником, отказался. Дома аппарат начал причинять сильные боли. Тогда москвич самостоятельно раскрутил конструкцию и снял ее с ноги.
Домашняя операция прошла успешно, но мужчина опасается осложнений и очередного требования вакцинации со стороны врачей.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Общество,Москва,
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