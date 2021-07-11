Авиакомпания прокомментировала ЧП с люком самолета в «Шереметьево»

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«Во время подготовки рейса Москва-Анталья к вылету при невыясненных обстоятельствах произошел выпуск аварийного трапа на второй левой двери. Пассажиры были высажены из самолета», — говорится в официальном комментарии авиакомпании.

По словам ее представителей, пассажиров пришлось пересаживать на другой борт. Суммарная задержка рейса составила четыре часа. Авиакомпания заявила, что уже создала комиссию для расследования инцидента.

Напомним, что накануне рейс авиакомпании «Россия» Москва — Анталья из «Шереметьево» был задержан. После посадки пассажиров на борт, самолету долгое время не давали разрешения на взлет. Почти два часа пассажирам пришлось провести в душном салоне, поскольку не работала система кондиционирования.

Из-за долгого нахождения в духоте некоторым пассажирам стало плохо. В конце концов один из пассажиров не выдержал носовой эвакуационный люк. При этом автоматически произошел выброс аварийного надувного трапа.