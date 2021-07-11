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СМИ: В Сочи туристов перестали пускать на пляжи

Майк Габриелян
1 час назад
В Сочи перестали пускать на пляжи людей, которые не отдыхают в санаториях. Фотосвидетельство появилось в телеграм-канале «Элита общества».
СМИ: В Сочи туристов перестали пускать на пляжи
Фото: TelegramTelegram
На снимке видны закрытые ворота пляжа санатория «Металлург». К ним прикрепили распечатанные постановления главного санитарного врача РФ о запрете прохода на пляж. Перед воротами стоят растерянные люди, которые хотели попасть к морю.
«В Сочи не каждый желающий может свободно попасть на пляж», - резюмирует автор канала.
Роспотребнадзор 8 июля принял решение запретить вход на лечебные пляжи санаториев и пансионатов всем посторонним. Посещать их могут только гости санаториев и персонал здравниц.
Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова. Документ принят «в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний». Запрет будет действовать до 1 марта 2022 года
Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,Сочи,
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