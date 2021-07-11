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«Вы под угрозой»: Мясников рассказал, как распознать смертельно опасную головную боль

Елена Прошина
1 час назад
Врач и телеведущий Александр Мясников описал разновидность головной боли, которая может свидетельствовать об аневризме сосудов мозга. Его слова приводит РИА «Новости».
«Вы под угрозой»: Мясников рассказал, как распознать смертельно опасную головную боль
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Если у вас возникает ощущение, что голова буквально разрывается, то вы под угрозой», — предостерег телевизионный доктор.
По словам Мясникова, о заболевании может свидетельствовать боль, которая усиливается при кашле или изменении положения тела. Врач пояснил, что из-за аневризмы сосудов может наступить смерть.
Мясников также напомнил, что аналогичные симптомы в виде сильных головных болей могут свидетельствовать и о развитии опухоли головного мозга. В любом случае, при продолжении приступов сильной боли в голове, он рекомендовал обратиться к медикам.
Он отметил, что от головных болей при мигрени страдает каждый десятый житель планеты.
Напомним, что на днях врач-телеведущий призвал россиян отказаться пищи, содержащей большое количество соли, сахара и специй. По его словам, среднестатистический россиянин потребляет сейчас 10-12 граммов соли в день при норме в 5 граммов.
Общество,Александр Мясников,РИА Новости,
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