«Вы под угрозой»: Мясников рассказал, как распознать смертельно опасную головную боль

Врач и телеведущий Александр Мясников описал разновидность головной боли, которая может свидетельствовать об аневризме сосудов мозга. Его слова приводит РИА «Новости».

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«Если у вас возникает ощущение, что голова буквально разрывается, то вы под угрозой», — предостерег телевизионный доктор.

По словам Мясникова, о заболевании может свидетельствовать боль, которая усиливается при кашле или изменении положения тела. Врач пояснил, что из-за аневризмы сосудов может наступить смерть.

Мясников также напомнил, что аналогичные симптомы в виде сильных головных болей могут свидетельствовать и о развитии опухоли головного мозга. В любом случае, при продолжении приступов сильной боли в голове, он рекомендовал обратиться к медикам.

Он отметил, что от головных болей при мигрени страдает каждый десятый житель планеты.