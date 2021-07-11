Эксперт рассказал, как навсегда отшить от себя мошенников

Мясоедов отметил, что преступники и агрессивные рекламщики редко звонят по случайным номерам. Они пользуются специальными базами данных. И иногда мы сами помогаем наполнять их, поскольку телефонный номер стал своего рода идентификатором гражданина. Его запрашивают при подключении к публичной сети в ресторане, при регистрации на сайте, при оформлении скидочной карты и т.д. Бизнес часто продаёт эту информацию третьим лицам. Затем она начинает свободно ходить по интернету.