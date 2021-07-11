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Эксперт рассказал, как навсегда отшить от себя мошенников

Майк Габриелян
1 час назад
Эксперт в сфере IT-безопасности Павел Мясоедов рассказал, как стать незаметным для телефонных и сетевых мошенников. Его советы приводит агентство «Прайм».
Эксперт рассказал, как навсегда отшить от себя мошенников
Фото: Fotolia / GzorgzFotolia / Gzorgz
Мясоедов отметил, что преступники и агрессивные рекламщики редко звонят по случайным номерам. Они пользуются специальными базами данных. И иногда мы сами помогаем наполнять их, поскольку телефонный номер стал своего рода идентификатором гражданина. Его запрашивают при подключении к публичной сети в ресторане, при регистрации на сайте, при оформлении скидочной карты и т.д. Бизнес часто продаёт эту информацию третьим лицам. Затем она начинает свободно ходить по интернету.
«Поэтому надо беречь сохранность своих персональных данных и внимательно следить, кому вы их предоставляете», - заявил эксперт.
По его словам, стоит сократить пользование публичными сетями. Лучше установить VPN-программу и работать через неё.
Также надо не забывать о сложных паролях. Приложения надо скачивать только из доверенных источников.
Если номер телефона уже попал в базы, установите приложение по распознаванию входящих звонков и не отвечайте на номера, помеченные как вредоносные.
Также нельзя перезванивать после короткого входящего звонка.
«Если в течение нескольких месяцев придерживаться этих правил, есть вероятность, что мошенники потеряют к вам интерес и даже исключат из базы номеров», — подытожил Мясоедов.
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