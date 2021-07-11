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Иммунолог назвал способ остановить мутации COVID-19 в России

Ювелина Бернст
1 час назад
Предотвратить появление «российского штамма» и остановить мутации вируса в стране поможет только вакцинация, заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Его слова передает Радио Sputnik.
Иммунолог назвал способ остановить мутации COVID-19 в России
Фото: Илья Питалев / РИА НовостиИлья Питалев / РИА Новости
Появление нового штамма вируса может возникнуть где угодно, сказал Жемчугов.
Для того, чтобы избежать появления мутации в России, нужно сократить количество вируса в стране, так как чем больше вируса, тем больше вероятность мутации, объяснил врач.
Он напомнил, что появлению вируса «Дельта» в Индии способствовало увеличение числа инфицированных.
«Надо массово всем быстро привиться, чтобы прекратить размножение вируса», — сказал иммунолог.
Новый штамм коронавируса - «дельта» - выявили в Индии в октябре 2020 года. С тех пор его обнаруживают по всему миру. 20 июня поступили сообщения о мутации данного штамма, которую назвали «дельта плюс». В ВОЗ допустили локдаун из-за индийского штамма COVID-19.
И
Общество,Владислав Жемчугов,ВОЗ,ИА Sputnik,Россия,
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