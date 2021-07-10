Россиянам захотели предоставить новую льготу при трудоустройстве

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила работодателям учитывать волонтерскую деятельность при приеме на работу. Такую идею она выдвинула в субботу, во время встречи с волонтерами Амурской области передаёт ТАСС.

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«Все-таки со стороны государства, может быть, даже коммерческих организаций эту ноту благотворительности и помощи, настоящей помощи, нужно поддерживать», - сказала детский омбудсмен.

По её словам, волонтерам можно предоставить скидки в магазинах, ввести льготные формы проезда, дать возможность парковать автомобили вблизи определенных объектов для удобства волонтерской деятельности.

Кроме того, необходимо учитывать их безвозмездный труд при приеме на работу. Например, при устройстве на государственную службу первоочередное право должны иметь добровольцы, работавшие бесплатно.