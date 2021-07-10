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Россиянам захотели предоставить новую льготу при трудоустройстве

Майк Габриелян
1 час назад
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила работодателям учитывать волонтерскую деятельность при приеме на работу. Такую идею она выдвинула в субботу, во время встречи с волонтерами Амурской области, передаёт ТАСС.
Россиянам захотели предоставить новую льготу при трудоустройстве
Фото: ТАССТАСС
«Все-таки со стороны государства, может быть, даже коммерческих организаций эту ноту благотворительности и помощи, настоящей помощи, нужно поддерживать», - сказала детский омбудсмен.
По её словам, волонтерам можно предоставить скидки в магазинах, ввести льготные формы проезда, дать возможность парковать автомобили вблизи определенных объектов для удобства волонтерской деятельности.
Кроме того, необходимо учитывать их безвозмездный труд при приеме на работу. Например, при устройстве на государственную службу первоочередное право должны иметь добровольцы, работавшие бесплатно.
Кузнецова также призвала пропагандировать работу волонтеров. В Приамурье ей показали видеоролик о помощи волонтеров жителям села Владимировка. Несколько десятков добровольцев помогали в период наводнения строить защитные дамбы. Они набивали мешки песком и укладывали их вдоль берега реки. Дамба помогла отстоять село.
Общество,Анна Кузнецова,ИТАР-ТАСС,Амурская Область,
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