«Фобос»: С парникового котла в Москве «сорвет» крышку

Москве «сорвет» крышку парникового котла — в столице через неделю начнутся ливни и грозы. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец передает РИА Новости.

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«Крышку парникового котла все-таки "сорвет" в следующие выходные, когда наконец-то прошумят первые существенные мозаичные ливни и грозы», - сказал синоптик.

По его словам, отдельные кучево-дождевые облака появятся над столицей во второй половине недели. К воскресенью температура снизится из-за осадков до 25-30 градусов.

При этом действие блокирующего антициклона в июле не прекратится. Весь месяц продолжится аномальная жара. Ночами будет не ниже плюс 16-21, а днем раскаленное солнце разогреет воздух до плюс 30-35.

В Москве 13, 15 и 16 июля будут побиты рекорды за всю историю метеонаблюдений: +32,4, +33,2 и +33,6 соответственно.