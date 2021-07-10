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«Фобос»: С парникового котла в Москве «сорвет» крышку

Майк Габриелян
1 час назад
В Москве «сорвет» крышку парникового котла — в столице через неделю начнутся ливни и грозы. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.
«Фобос»: С парникового котла в Москве «сорвет» крышку
Фото: ТАССТАСС
«Крышку парникового котла все-таки "сорвет" в следующие выходные, когда наконец-то прошумят первые существенные мозаичные ливни и грозы», - сказал синоптик.
По его словам, отдельные кучево-дождевые облака появятся над столицей во второй половине недели. К воскресенью температура снизится из-за осадков до 25-30 градусов.
При этом действие блокирующего антициклона в июле не прекратится. Весь месяц продолжится аномальная жара. Ночами будет не ниже плюс 16-21, а днем раскаленное солнце разогреет воздух до плюс 30-35.
В Москве 13, 15 и 16 июля будут побиты рекорды за всю историю метеонаблюдений: +32,4, +33,2 и +33,6 соответственно.
«Июль-2021 впишет себя в летопись как один из самых засушливых за последние 55 лет и может войти в пятерку или даже тройку рекордсменов», - подытожил Тишковец.
Общество,Евгений Тишковец,РИА Новости,Москва,
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