На секретном «объекте 221» в Крыму началась стройка

«Строительство (при СССР – прим. ВЗГЛЯД) велось по специальному сверхсекретному проекту, за которым следил майор Юрий Ревва. Строительство шло под легендой о карьере по добыче камня. Специально для отвода глаз здесь был построен камнедробильный завод, который просто дробил камень, пока под скалой велось тайное строительство», – заявил крымский диггер Владимир Бондырев ФАН.
«Я был там в ноябре прошлого года и увидел, что уже многое поменялось. На подходе к заброшенному КПП поставили плиты в шахматном порядке, разукрашенные в цвет хаки. КПП очистили, покрасили и поставили шлагбаум. При подходе на самый верх из леса выходят силовые кабели и кабель связи. На самом верху меня встретила полностью очищенная от мусора и гор земли площадка, на которой стояли военные грузовики, также гудел перевозной генератор, рядом с ним стояла огромная катушка, кабели с которой уходили в сам объект», – рассказал фотограф Сергей Стуков.