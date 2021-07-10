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На секретном «объекте 221» в Крыму заметили строительные работы

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
На заброшенном «объекте 221» в Крыму, возводившемся при СССР для военных нужд, вновь начались строительные работы, сообщили сталкеры полуострова.
На секретном «объекте 221» в Крыму началась стройка
Фото: ТАССТАСС
«Строительство (при СССР – прим. ВЗГЛЯД) велось по специальному сверхсекретному проекту, за которым следил майор Юрий Ревва. Строительство шло под легендой о карьере по добыче камня. Специально для отвода глаз здесь был построен камнедробильный завод, который просто дробил камень, пока под скалой велось тайное строительство», – заявил крымский диггер Владимир Бондырев ФАН.
Ранее на объект водили экскурсии, можно было туда попасть и самостоятельно, там проводились игры по вселенной «Метро», но теперь у него поставили шлагбаум, а проезд закрыли.
Сам «объект 221» находится в урочище Алсу, располагающееся недалеко от Балаклавы. В скале возвели почти четырехэтажный дом, в нем могли бы укрыться порядка 5 тыс. человек.
Местные жители сообщают, что работы на месте начались еще осенью 2020 года.
«Я был там в ноябре прошлого года и увидел, что уже многое поменялось. На подходе к заброшенному КПП поставили плиты в шахматном порядке, разукрашенные в цвет хаки. КПП очистили, покрасили и поставили шлагбаум. При подходе на самый верх из леса выходят силовые кабели и кабель связи. На самом верху меня встретила полностью очищенная от мусора и гор земли площадка, на которой стояли военные грузовики, также гудел перевозной генератор, рядом с ним стояла огромная катушка, кабели с которой уходили в сам объект», – рассказал фотограф Сергей Стуков.
Общество,Сергей Стуков,Республика Крым,
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