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Инфекционист объяснил, как жара влияет на распространение COVID-19

Елена Прошина
1 час назад
Жаркая погода ускоряет распространение инфекции COVID-19. Об этом «Невским новостям» заявил завкафедрой инфекционных болезней медицинского факультета СПбГУ Алексей Авенирович.
Инфекционист объяснил, как жара влияет на распространение COVID-19
Фото: ТАССТАСС
«Жара утяжеляет течение болезни, особенно пациентов с дыхательной недостаточностью. На распространяемость вируса повлияла скученность людей, массовые мероприятия с мая», — считает Авенирович.
По его мнению, жара часто выступает катализатором распространения болезни. Увеличение случаев заболевания коронавирусом вызвано потерей гражданами осторожности. Знойная погода, считает профессор, гонит людей из помещений на улицу, где частенько собираются толпы народа. В скученных условиях заражения случаются быстрее и масштабнее.
Авенирович также сообщил, что во время жаркой погоды следует предпочесть вентиляцию помещений через окна. При использовании кондиционеров вероятность заразиться вирусом резко повышается.
Напомним, что по данным оперштаба, 10 июля в Москве зарегистрировано 5 694 новых случаев заболевания коронавирусом. В Московской области этот показатель оказался на уровне 2487, в Санкт-Петербурге - 1978, в Нижегородской области - 527, в Воронежской области - 423, в Красноярском крае зафиксирован 401 новый случай заражения.
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