Сексолог дал совет россиянам с коронавирусом

Секс приносит пользу при COVID-19 и может укрепить иммунитет при помощи нескольких гормонов, вырабатываемых организмом. Такое мнение высказал врач-сексолог Андрей Лычагин, сообщает «Газета.Ru».

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Эксперт назвал важные вещества, которые во время интимных отношений создаются организмом.

«Вследствие положительных эмоций, которые мы испытываем при оргазмах, при контактах между двумя любящими людьми идет выработка окситоцина», - сказал Лычагин.

По его словам, окситоцин поднимает настроение и создает чувство привязанности. Также вырабатываются дофамин и серотонин – гормоны и нейромедиаторы, благоприятно сказывающиеся на нервной системе и иммунитете.