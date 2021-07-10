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Сексолог дал совет россиянам с коронавирусом

Майк Габриелян
45 минут назад
Секс приносит пользу при COVID-19 и может укрепить иммунитет при помощи нескольких гормонов, вырабатываемых организмом. Такое мнение высказал врач-сексолог Андрей Лычагин, сообщает «Газета.Ru».
Сексолог дал совет россиянам с коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Эксперт назвал важные вещества, которые во время интимных отношений создаются организмом.
«Вследствие положительных эмоций, которые мы испытываем при оргазмах, при контактах между двумя любящими людьми идет выработка окситоцина», - сказал Лычагин.
По его словам, окситоцин поднимает настроение и создает чувство привязанности. Также вырабатываются дофамин и серотонин – гормоны и нейромедиаторы, благоприятно сказывающиеся на нервной системе и иммунитете.
Лычагин рекомендовал чаще заниматься сексом при коронавирусе, если это позволяет самочувствие. Однако необходимо следить за состоянием организма и не перенапрягаться.
Общество,Газета.Ru,
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