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Российский регион вернул ограничения после скачка COVID-19

Прайм
8 минут назад
Власти Ростовской области ужесточили ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сообщило агентство Regnum. Меры приняли после скачка заболеваемости.
Ростовская область ужесточила ограничения по COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Глава региона Василий Голубев утвердил поправки, внесенные в постановление донского правительства 272.
Из них следует, что проведение массовых мероприятий в общественных местах, а также спортивных и физкульт- мероприятий с участием зрителей приостановлено, численность участников политических акций ограничена до ста человек. Разрешенное количество зрителей на музыкальных и театральных мероприятиях снижено наполовину.
Правила касаются объектов досуга и развлечения, находящихся в ТРЦ (кроме кроме аквапарков и кинотеатров, уточняет агентство). Ограничена загруженность бассейнов, аквапарков, спортивных клубов.
"Рестораны и кафе разрешается посещать в количестве не более 4 человек, за исключением семейного посещения", — передает СМИ.
Сотрудников от 65 лет рекомендуют перевести на удалённый режим работы. Всего на "дистанционку" необходимо перевести не менее трети работников.
Общество,Василий Голубев,ИА REGNUM,Ростовская Область,
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