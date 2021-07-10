Ростовская область ужесточила ограничения по COVID-19

Из них следует, что проведение массовых мероприятий в общественных местах, а также спортивных и физкульт- мероприятий с участием зрителей приостановлено, численность участников политических акций ограничена до ста человек. Разрешенное количество зрителей на музыкальных и театральных мероприятиях снижено наполовину.