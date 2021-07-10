В РПЦ уличили Запад в попытке расколоть церковь в Белоруссии

"Конечно, те силы, которые заинтересованы в расшатывании политической ситуации [в Белоруссии], увидев то, что произошло на Украине, и поняв, что церковный фактор может играть в этом не последнюю роль, будут заинтересованы в том, чтобы продвигать идею белорусской автокефалии. Уже есть некие раскольничьи структуры. Они пока совершенно незаметны. Это пока какие-то маленькие группы людей, которые тем не менее именуют себя "белорусской автокефальной церковью". В основном эти люди находятся вне пределов Белоруссии - в США и в других странах", - сказал он.