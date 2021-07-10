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В РПЦ считают, что раскол православной церкви в Белоруссии продвигают из-за рубежа

ТАССиещё 1
1 час назад
Небольшие группы людей, называющие себя "белорусской автокефальной (самостоятельной) церковью" и пытающиеся реализовать "украинский сценарий" раскола верующих, находятся не в Белоруссии, а в США и других странах, заявил в эфире телеканала "Россия-24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
В РПЦ уличили Запад в попытке расколоть церковь в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Конечно, те силы, которые заинтересованы в расшатывании политической ситуации [в Белоруссии], увидев то, что произошло на Украине, и поняв, что церковный фактор может играть в этом не последнюю роль, будут заинтересованы в том, чтобы продвигать идею белорусской автокефалии. Уже есть некие раскольничьи структуры. Они пока совершенно незаметны. Это пока какие-то маленькие группы людей, которые тем не менее именуют себя "белорусской автокефальной церковью". В основном эти люди находятся вне пределов Белоруссии - в США и в других странах", - сказал он.
Митрополит отметил, что в настоящее время вероятность развития событий в Белоруссии по "украинскому сценарию" невелика, поскольку "никакой поддержки в народе, в иерархии, в клире Белорусской церкви идея автокефалии не находит". Однако митрополит не исключил, что "силы, которые направлены на расчленение Русской православной церкви и которые уже ярко показали себя на Украине, захотят показать себя и в Белоруссии".
Общество,РПЦ,Беларусь,Соединенные Штаты,
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