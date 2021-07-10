Вдову Ельцина вызвали в прокуратуру

«Карту выпустили по просьбе управляющего делами Президента Пал Палыча Бородина. Добрая душа Пал Палыч решил показать Ельцину одно из чудес новой послесоветской жизни – «кредитку». Это была корпоративная карта В Швейцарии Бориса Николаевича повели в магазин, и он увидел, как на кусочек пластика можно купить разные товары. Во, диво дивное! Пал Палыч хотел развлечь своего шефа Никогда потом этой картой Ельцин не пользовался», - сообщил Дьяченко.
«Якобы это было произведено в глубокой тайне», - заявил экс-зять бывшего главы государства.