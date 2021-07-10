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Зять Ельцина рассказала о вызове вдовы президента в прокуратуру

Ювелина Бернст
1 час назад
Вдову бывшего президента России Бориса Ельцина Наину вызывали в прокуратуру из-за оформленной на ее супруга кредитной карты. Об этом рассказал бывший зять Ельцина Алексей Дьяченко в своем блоге на «Эхе Москвы».
Вдову Ельцина вызвали в прокуратуру
Фото: ТАССТАСС
Дьяченко рассказал, что к деньгам Ельцин относился холодно, и у него никогда не было бумажника, а зарплату всегда отдавал супруге.
Однако была история с кредитной картой, которую выпустил на имя Ельцина один из подрядчиков на реконструкции Кремля, написал автор.
«Карту выпустили по просьбе управляющего делами Президента Пал Палыча Бородина. Добрая душа Пал Палыч решил показать Ельцину одно из чудес новой послесоветской жизни – «кредитку». Это была корпоративная карта В Швейцарии Бориса Николаевича повели в магазин, и он увидел, как на кусочек пластика можно купить разные товары. Во, диво дивное! Пал Палыч хотел развлечь своего шефа Никогда потом этой картой Ельцин не пользовался», - сообщил Дьяченко.
По его данным, эту кредитку обнаружили, когда стали «копать» под иностранную компанию, реконструировавшую Кремль. В силовых структурах Дьяченко рассказали, что Наину Ельцину вызывали по этой теме на допрос в прокуратуру.
«Якобы это было произведено в глубокой тайне», - заявил экс-зять бывшего главы государства.
При этом он усомнился в этой информации. По его мнению, силовики очень смелые люди, но не тогда «когда речь идет о политическом руководителе и членах его семьи».
В своем блоге экс-зять Ельцина также рассказывал, что вторым президентом РФ мог стать первый замглавы администрации Ельцина Сергей Кириенко и бывший премьер-министр страны Евгений Примаков. Однако первому помешал дефолт. Второй же не переносил критику в свой адрес, жестко проводил свою линию и не оглядываясь на администрацию главы государства.
Общество,Наина Ельцина,Алексей Дьяченко,Сергей Кириенко,Борис Ельцин,Евгений Примаков,Администрация Президента РФ,Генпрокуратура РФ,Эхо Москвы,
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