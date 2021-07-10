Вдову Ельцина вызвали в прокуратуру

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Дьяченко рассказал, что к деньгам Ельцин относился холодно, и у него никогда не было бумажника, а зарплату всегда отдавал супруге.

Однако была история с кредитной картой, которую выпустил на имя Ельцина один из подрядчиков на реконструкции Кремля, написал автор.

«Карту выпустили по просьбе управляющего делами Президента Пал Палыча Бородина. Добрая душа Пал Палыч решил показать Ельцину одно из чудес новой послесоветской жизни – «кредитку». Это была корпоративная карта В Швейцарии Бориса Николаевича повели в магазин, и он увидел, как на кусочек пластика можно купить разные товары. Во, диво дивное! Пал Палыч хотел развлечь своего шефа Никогда потом этой картой Ельцин не пользовался», - сообщил Дьяченко.

По его данным, эту кредитку обнаружили, когда стали «копать» под иностранную компанию, реконструировавшую Кремль. В силовых структурах Дьяченко рассказали, что Наину Ельцину вызывали по этой теме на допрос в прокуратуру.

«Якобы это было произведено в глубокой тайне», - заявил экс-зять бывшего главы государства.