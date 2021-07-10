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Россиянам предрекли скорое обнищание: «надвигается цунами банкротств»

Майк Габриелян
1 час назад
Экономический обозреватель издания «Царьград» Юрий Пронько предупредил, что миллионы россиян рискуют остаться без денег, работы и жилья.
Россиянам предрекли скорое обнищание: «надвигается цунами банкротств»
Фото: ТАССТАСС
Пронько считает, что на Россию «надвигается цунами банкротств». В доказательство экономист приводит данные Федресурса: только за первые полгода 2021-го несостоятельными признали около пяти тысяч юридических лиц. Всего под риском банкротства находится 15 955 предприятий.
Кроме того, зафиксирован рекордный рост ипотечной задолженности.
«Льготные кредиты и минимальные первоначальные взносы за жильё - это мина замедленного действия, которая сдетонирует в ситуации массовой несостоятельности юридических лиц», - заявил Пронько.
Эксперт отметил, что конец 2021 года рискует оказаться довольно сложным в финансовом плане и для бизнеса, и для простых граждан.
Пронько уверен, что предотвратить масштабный финансовый обвал могут только власти страны. Государство должно сыграть ключевую роль по нивелированию возрастающей проблемы, предоставляя прямую и фискальную помощь.
Общество,Юрий Пронько,Россия,
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