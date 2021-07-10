Мясников объяснил, почему россияне массово отказываются прививаться

Причина медленной вакцинации от коронавируса в России кроется в благожелательном отношении к людям, не доверяющим прививкам. Об этом, как сообщает КП, заявил врач и телеведущий Александр Мясников

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«Мы давно потеряли санитарно-просветительскую работу. Уровень ее у нас упал ниже плинтуса. Этим надо было заниматься десятилетиями», – сказал Мясников.

По его мнению, сложившаяся ситуация с антипрививочными настроениями в России стала возможна из-за спокойного отношения к придерживающимся таких взглядов гражданам на протяжении последних десятилетий. Мясников упомянул случаи, когда противников вакцин приглашали на телевизионные ток-шоу, где они свободно излагали свою позицию.

Врач утверждает, что у человека нужно с детства искусственно воспитывать тягу прививаться. Иначе он не захочет это делать во взрослом состоянии. Мясников придает большое значение вакцинации с точки зрения уменьшения тяжелых случаев течения коронавируса.

Он вновь призвал всех прививаться, назвав это платой за возврат к «нормальному пониманию обстановки и ситуации».