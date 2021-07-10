Мясников объяснил, почему россияне массово отказываются прививаться

Причина медленной вакцинации от коронавируса в России
кроется в благожелательном отношении к людям, не доверяющим прививкам. Об этом, как сообщает
КП, заявил врач и телеведущий Александр Мясников
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«Мы давно потеряли санитарно-просветительскую работу. Уровень ее у нас упал ниже плинтуса. Этим надо было заниматься десятилетиями», – сказал Мясников.
По его мнению, сложившаяся ситуация с антипрививочными настроениями в России стала возможна из-за спокойного отношения к придерживающимся таких взглядов гражданам на протяжении последних десятилетий. Мясников упомянул случаи, когда противников вакцин приглашали на телевизионные ток-шоу, где они свободно излагали свою позицию.
Врач утверждает, что у человека нужно с детства искусственно воспитывать тягу прививаться. Иначе он не захочет это делать во взрослом состоянии. Мясников придает большое значение вакцинации с точки зрения уменьшения тяжелых случаев течения коронавируса.
Он вновь призвал всех прививаться, назвав это платой за возврат к «нормальному пониманию обстановки и ситуации».
Напомним, что в Москве в последние несколько дней наблюдается плавный подъем заболеваемости коронавирусом. Так, по данным на 9 июля, в столице было зафиксировано 6643 новых случаев заражения COVID-19. Тремя днями ранее эта цифра составила 5498 человек.