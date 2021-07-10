Штрафы для непривитых туристов на Кубани возмутили россиян

Россияне высказались о штрафах для отдыхающих в Краснодарском крае
за отказ от прививки. «Московский комсомолец» собрал
комментарии туристов к публикациям СМИ на тему штрафов.
Издание отмечает, что очередное не слишком популярное решение местных властей по регулированию работы туристической отрасли в период пандемии грозит «добить» и без того срывающийся высокий сезон.
Самое частое мнение: "Да пошли вы!".
Как-будто мало им антирекламы, заявляют россияне.
"Идите лесом со своим Краснодарским краем!", - пишут граждане.
"Напоминает ситуацию с не очень красивой девушкой, которая забеременела после пьяной вечеринки, и мужчина, решив быть ответственным, делает ей предложение, а она начинает выдвигать требования и зовет юриста обсуждать пункты брачного договора...", - высказался один из комментаторов.
"Идите вы со своим Краснодарским краем. И так-то не курорты, а помойки, так ещё и со штрафами", - написал другой.
"А зачем тогда ехать в этот Краснодарский край?", - задаются вопросом россияне.
"Ню-ню, скоро к вам вообще никто не приедет. Сидите с голоду пухните", - выносят граждане приговор.
Миллионы россиян в связи с "закрытием" заграницы решили рассмотреть вариант отпуска в Краснодарском крае, но передумали, услышав требование местных чиновников обязательно вакцинироваться. Однако чиновники пошли дальше, они пригрозили "нарушителям" штрафами: если турист по прибытии на курорт не сделает прививку в течение трех дней, ему выпишут штраф в 30 тысяч рублей.