Штрафы для непривитых туристов на Кубани возмутили россиян

Россияне высказались о штрафах для отдыхающих в Краснодарском крае за отказ от прививки. «Московский комсомолец» собрал комментарии туристов к публикациям СМИ на тему штрафов.

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Издание отмечает, что очередное не слишком популярное решение местных властей по регулированию работы туристической отрасли в период пандемии грозит «добить» и без того срывающийся высокий сезон.

Самое частое мнение: "Да пошли вы!".

Как-будто мало им антирекламы, заявляют россияне.

"Идите лесом со своим Краснодарским краем!", - пишут граждане.

"Напоминает ситуацию с не очень красивой девушкой, которая забеременела после пьяной вечеринки, и мужчина, решив быть ответственным, делает ей предложение, а она начинает выдвигать требования и зовет юриста обсуждать пункты брачного договора...", - высказался один из комментаторов.

"Идите вы со своим Краснодарским краем. И так-то не курорты, а помойки, так ещё и со штрафами", - написал другой.

"А зачем тогда ехать в этот Краснодарский край?", - задаются вопросом россияне.

"Ню-ню, скоро к вам вообще никто не приедет. Сидите с голоду пухните", - выносят граждане приговор.