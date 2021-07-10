Названа категория людей, заражающаяся коронавирусом втрое чаще других

У беременных женщины коронавирус обнаруживают втрое чаще, чем в среднем по популяции. Об этом сообщила
ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии в СФО Наталья Артымук.
«Заболеваемость населения СФО и ДФО в 2020 году составила 1 960 случаев на 100 000 человек населения. Заболеваемость среди беременных в три раза выше этого показателя - 5 933 на 100 000 человек», - заявила Артымук.
Согласно приведенным ею результатам исследований, у 80% заболевших коронавирусом беременных заболевание протекало в легкой и бессимптомной форме. Показатель летальности среди женщин, готовящихся стать матерями, равен 505 случаям на 100 000 человек. С другой стороны, заразившиеся COVID-19 дамы «в положении» чаще попадали в реанимационные отделения: в 3,5% случаев при среднем для популяции уровне в 2,2%. Но при этом им значительно реже, чем прочим гражданам, требовались аппараты ИВЛ.
Артымук отмечает, что у больных коронавирусом беременных в три раза чаще, чем у здоровых женщин, происходят преждевременные роды. Так же, примерно в полтора раза чаще для больных COVID-19 приходится прибегать к кесареву сечению.
По словам специалистки в области акушерства, беременность может осложнить многие виды заболеваний, в том числе и вирусную инфекцию. По этой причине она призывает вакцинироваться всех, включая беременных женщин. Врач напомнила, что введение вакцины «Спутник V» не опасно для рожениц.