Названа категория людей, заражающаяся коронавирусом втрое чаще других

У беременных женщины коронавирус обнаруживают втрое чаще, чем в среднем по популяции. Об этом сообщила ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии в СФО Наталья Артымук.

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«Заболеваемость населения СФО и ДФО в 2020 году составила 1 960 случаев на 100 000 человек населения. Заболеваемость среди беременных в три раза выше этого показателя - 5 933 на 100 000 человек», - заявила Артымук.

Согласно приведенным ею результатам исследований, у 80% заболевших коронавирусом беременных заболевание протекало в легкой и бессимптомной форме. Показатель летальности среди женщин, готовящихся стать матерями, равен 505 случаям на 100 000 человек. С другой стороны, заразившиеся COVID-19 дамы «в положении» чаще попадали в реанимационные отделения: в 3,5% случаев при среднем для популяции уровне в 2,2%. Но при этом им значительно реже, чем прочим гражданам, требовались аппараты ИВЛ.

Артымук отмечает, что у больных коронавирусом беременных в три раза чаще, чем у здоровых женщин, происходят преждевременные роды. Так же, примерно в полтора раза чаще для больных COVID-19 приходится прибегать к кесареву сечению.