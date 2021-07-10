Вирусолог рассказал, сколько раз можно переболеть COVID-19

Болеть коронавирусом можно неограниченное количество раз, сообщил Ura.ru вирусолог, руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Михаил Щелканов.

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По его словам, заражение COVID-19 может происходить «сколько угодно», в зависимости от образа жизни человека.

«Если продолжать участвовать в массовых шумных тусовках, не соблюдать социальную дистанцию, не носить маски, вирус рано или поздно попадет», — заявил вирусолог.

Он напомнил, что вакцинация не является препятствием для повторного заражения, как и наличие антител после болезни.

«Так как это не противогаз и не костюм противохимической защиты», — объяснил Щелканов.

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в свою очередь считает, что коронавирус может пойти по пути гриппа: цикл заражений будет продолжаться, пока иммунитет не будет полностью защищен. Коронавирус является острой респираторной вирусной инфекцией, а они имеют сезонность и иммунитет к ним недолговечен.