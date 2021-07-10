Как много раз большинство людей болеют COVID-19

"Те, кто переболели несколько раз, они переболели по своему собственному мнению. Я знаю несколько таких людей. Они пишут, что "у меня были симптомы, значит, я переболел". Дорогие мои, дело в том, что как минимум 15 вирусных инфекций вызывают острые респираторные заболевания, и какой конкретно инфекцией вы переболели, можно узнать, только пройдя полную лабораторную диагностику", - объяснил ученый.
"Когда эти люди в конце концов идут и начинают проверять антитела, то антител нет. Тогда говорят: "У меня плохой иммунитет". Да не болел ты, голубчик, нынешним коронавирусом, если это не подтверждено лабораторным анализом. Ты болел другим ОРВИ. ... Подавляющее большинство людей болело один раз", - отметил специалист.
"Поэтому давайте все-таки здраво рассуждать, и не будем доверять только симптоматике. Дело в том, что сейчас не 17-й, не 18-й и даже не 19-й век, когда было две инфекционных болезни - чахотка и дизентерия", - добавил он.