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Власти Кубани назвали размер штрафа для непривитых туристов

Праймиещё 1
1 час назад
С 1 августа туристов, которые приедут в Краснодарский край без сертификата о вакцинации или справки о получении первого компонента и не сделают прививку в течение трех дней, ждет штраф в размере до 30 тысяч рублей, такая информация опубликована на сайте администрации региона.
Власти Кубани назвали штраф для непривитых туристов
Фото: ТАССТАСС
"Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ", — говорится в сообщении.
Ограничения по заселению туристов действуют на территории Краснодарского края с начала июня, регистрация в отелях разрешена только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. 9 июля администрация ослабила ограничения — теперь заселяться можно и при наличии справки о получении первого компонента вакцины, но с первого августа все невакцинированные туристы должны сделать прививку в течение первых трех дней после заселения.
Общество,Краснодарский Край,
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