Власти Кубани назвали штраф для непривитых туристов

Ограничения по заселению туристов действуют на территории Краснодарского края с начала июня, регистрация в отелях разрешена только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. 9 июля администрация ослабила ограничения — теперь заселяться можно и при наличии справки о получении первого компонента вакцины, но с первого августа все невакцинированные туристы должны сделать прививку в течение первых трех дней после заселения.