Доступ на какие пляжи будет ограничен

Он рассказал, что лечебные пляжи могут быть не только на море, но и в городах. Например, общегородские лечебные пляжи есть в Евпатории. Вход туда организуется по специальным документам. Лечебные пляжи должны быть оснащены разными зонами инсоляции, то есть у посетителей должна быть возможность находиться на солнце как на открытом шезлонге, так и под навесом, которые дает частичную инсоляцию. Обязательно должны быть туалеты, раздевалки, медицинский пункт. Медпункт как раз регулирует поток на пляж, принимаем медицинские документы и пропускает посетителей. Также предъявляются повышенные требования к гигиене, отметил Данилов.