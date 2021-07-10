Доступ на какие пляжи будет ограничен

"В связи с сохранением рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории указанных эпидемиологически значимых объектов, на которых находятся люди с ослабленным иммунитетом, было принято решение разграничить потоки отдыхающих", - пояснили "Российской газете" в Роспотребнадзоре
. Там уточнили, что лечебный пляж - это пляж, размещенный на участке берега природного или искусственного водоема, водотока, моря или его отдельной части, используемый санаторно-курортными организациями. А медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов
добавил "РГ", что таким образом усилены комплексные меры защиты самих санаториев, которые, впрочем, и так продолжают быть самыми защищенными из средств размещения.