"Простая мера": Бизнес-омбудсмен предложил поменять систему QR-кодов

"QR-коды следует выдавать уже после первой дозы вакцины Чтобы поощрить вакцинацию, немедленный эффект для человека важен уже сейчас, а не через три недели, когда что-нибудь еще запретят или, наоборот, как многие надеются, вновь все разрешат", — сказал он.
"Эта простая мера спасет ресторанный и гостиничный бизнес. Позволит избежать многодневных простоев и снижения потока клиентов. Даст возможность людям поехать в долгожданный отпуск, провести время с детьми, поправить здоровье после очень тяжелого года", — добавил омбудсмен.