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Бизнес-омбудсмен призвал выдавать QR-коды после первой дозы вакцины

Праймиещё 7
28 минут назад
Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что систему выдачи QR-кодов следует распространить на россиян, получивших первую дозу вакцины от коронавируса, следует из сообщения пресс-службы омбудсмена, в котором приводятся его слова.
"Простая мера": Бизнес-омбудсмен предложил поменять систему QR-кодов
Фото: ТАССТАСС
В Москве с 28 июня посещать заведения общепита могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.
"QR-коды следует выдавать уже после первой дозы вакцины Чтобы поощрить вакцинацию, немедленный эффект для человека важен уже сейчас, а не через три недели, когда что-нибудь еще запретят или, наоборот, как многие надеются, вновь все разрешат", — сказал он.
Титов отметил, что сегодня большинство медиков и биологов солидарны в том, что для обеспечения надежной защиты популяции и выработки массового иммунитета к вирусу достаточно одного компонента вакцины, а вторая доза только закрепляет результат.
"Эта простая мера спасет ресторанный и гостиничный бизнес. Позволит избежать многодневных простоев и снижения потока клиентов. Даст возможность людям поехать в долгожданный отпуск, провести время с детьми, поправить здоровье после очень тяжелого года", — добавил омбудсмен.
Он также призвал допустить на российский рынок все иностранные вакцины, получившие одобрение Всемирной организацией здравоохранения.
Общество,Борис Титов,ВОЗ,Москва,
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