Кибермошенники лишили россиян почти 2,9 млрд рублей

Количество мошеннических операций по сравнению с IV кварталом 2020 года выросло на 40% и превысило 237 тыс. При этом доля социальной инженерии по всем операциям снизилась с 64% до 56,2%, сообщили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что за последний год со счетов российских граждан кибермошенники совершили на 60% больше краж, чем за все предыдущие годы. В ходе работы эксперты ОНФ проанализировали более 600 тысяч сообщений, в которых люди жаловались на действия злоумышленников, кравших средства с их счетов. В результате аналитики пришли к выводу, что успехом для злоумышленников закончились 32% попыток мошенничества. При этом число подобных операций за год пандемии выросло на 60% и побило предыдущий максимальный показатель за всю историю наблюдений подобного толка. Как подсчитали эксперты, мошенники похитили у граждан около 2,8 миллиарда рублей. Это на 70% больше, чем в допандемийный период.