Голикова: Россиян начал убивать «дельта» штамм

При этом, по ее словам, уровень смертности в мае снизился на 3,6% относительно апреля.

Ранее Голикова назвала регион с «пугающим» уровнем заболеваемости. Вице-премьер также дополнила, что «беспокойство» по темпам вакцинации от коронавируса вызывают Костромская область, Забайкальский край, Республика Коми, Курганская, Тамбовская области и другие регионы России.