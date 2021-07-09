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Жителей Подмосковья предупредили о пьяных пчелах

Мослента
3 часа назад
В условиях жары пчелы могут опьянеть из-за забродившего нектара. Об этом предупредили Telegram-канале комитета лесного хозяйства Подмосковья.
Жителей Подмосковья предупредили о пьяных пчелах
Фото: Алексей Мальгавко / КоммерсантъАлексей Мальгавко / Коммерсантъ
«В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчел, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить», — объяснили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что жителей домов в элитном районе Москвы атаковали тысячи пчел. По словам горожанки Ксении Замятиной, в местном чате жильцов появилось сообщение о появлении в столице насекомых. Женщина сначала не приняла во внимание угрозу, но позже заметила на одном из окон ее квартиры пчелиный рой.
Общество,Московская Область,
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