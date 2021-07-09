В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Ленобласти ужесточили коронавирусные ограничения

Российская Газетаиещё 1
2 часа назад
В Ленобласти из-за непростой эпидемической ситуации ввели новые ограничения. В первую очередь они коснутся районов, где выявляется больше всего заболевших.
В Ленобласти ужесточили коронавирусные ограничения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Такие районы в Ленобласти относят к "красной зоне". До 1 августа там запрещены все спортивные мероприятия со зрителями, без зрителей спортсмены могут посоревноваться, но только при условии, что они представят сертификат о вакцинации или документ, подтверждающий ранее перенесенную болезнь.
Точно такие же подтверждающие документы с 1 августа должны будут предоставлять и сотрудники всех социальных учреждений.
Максимальное число участников на банкетах не должно превышать 10 человек, такое же требование вводится и для ЗАГСов.
Все ярмарки отменяются, работа детских комнат прекращается, массовые мероприятия в районах "красной зоны" запрещены. В "желтой" и "зеленой" зонах мероприятия проводить разрешили, но участвовать смогут в них лишь те, кто вакцинировался или предоставил справку о перенесенном заболевании.
Общество,Ленинградская Область,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители