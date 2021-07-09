В Ленобласти ужесточили коронавирусные ограничения

Ленобласти из-за непростой эпидемической ситуации ввели новые ограничения. В первую очередь они коснутся районов, где выявляется больше всего заболевших.

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Такие районы в Ленобласти относят к "красной зоне". До 1 августа там запрещены все спортивные мероприятия со зрителями, без зрителей спортсмены могут посоревноваться, но только при условии, что они представят сертификат о вакцинации или документ, подтверждающий ранее перенесенную болезнь.

Точно такие же подтверждающие документы с 1 августа должны будут предоставлять и сотрудники всех социальных учреждений.

Максимальное число участников на банкетах не должно превышать 10 человек, такое же требование вводится и для ЗАГСов.