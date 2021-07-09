Не по карману: Отдых в Турции станет мега-дорогим

Цены на поездки на отдых в Турцию из России в июне выросли на 38,9% в сравнении с маем текущего года. При этом в будущие месяцы путешествие в эту страну для россиян окажется мега дорогим, сообщили представители туриндустрии. Об этом сообщает «Турпром».

Фото: ТАСС ТАСС

«В августе, когда Турция будет мега-дорогая, Египет окажется на четверть дешевле Турции, так что в лидеры по продажам на отечественном рынке он может выйти уже в августе-сентябре. В ноябре он будет однозначным лидером, при условии закрытых всех курортов ЮВА – то есть Таиланда, Вьетнама, китайского Хайнаня. Египет будет удерживать лидерские позиции приблизительно до апреля – в течение всего этого периода он будет самым продаваемым направлением для туристов из нашей страны», - дал прогноз «Турпрому» Алексан Мкртчян, гендиректор сети турагентств «Розовый Слон».

При этом долгожданное открытие Египта туркомпании встретят «во всеоружии»: еще начиная с января на египетском направлении осуществлялась большая работа. Благодаря каирским программам менеджеры набрались новых знаний по отдыху в Египте, реклама Египта началась, а туристы уже звонят и задают вопросы.

При этом, вероятно, на курорты пока переставят «каирские» программы, а тем туркомпаниям, что еще не открывали Египет, лучше будет подождать до августа, считает Мкртчян.