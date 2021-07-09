Доклинические испытания препарата завершены в июне.

«В доклинических исследованиях доказаны безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) вакцинного препарата. Подготовлен пакет документов для получения разрешения на проведение клинических исследований 1-3 фазы, который в конце июня был внесен в Министерство здравоохранения», — сказала Скворцова.

Вторая фаза клинических исследований завершится в августе и, в случае подтверждения эффективности, препарат зарегистрируют. По словам Скворцовой, вакцина «Мир-19» разработана на новой технологической платформе и нацелена на развитие клеточного иммунитета.

В ходе эксперимента, доказано — концентрация вируса у животных снижается в десять тысяч раз и выяснено, что действие вакцины эффективно в первые 2-3 суток после инфицирования человека. При этом новый препарат не влияет на геном человека и актуален для разных штаммов коронавируса, включая британский и индийский.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило патент на препарат для профилактики и лечения коронавируса «Мир-19». Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Препарат вводится ингаляционным или назальным способом. Аббревиатура в его названии расшифровывается как малая интерферирующая РНК.

МИР-19 — уникальный препарат, основанный на применении микроРНК. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно «выключает» копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции, — говорится на сайте ФМБА.

Российский препарат для лечения коронавирусной инфекции «Мир-19» уменьшает количество зараженных клеток в 10 тысяч раз. Такие данные «Известиям» раскрыл разработчик лекарства, директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов

По его словам, высокая противовирусная активность была продемонстрирована сначала в культуре клеток in vitro, а затем — in vivo на инфицированных сирийских хомяках. При этом медикамент показал свою безопасность при применении на здоровых добровольцах. На следующем этапе в клинических испытаниях примут участие пациенты с COVID-19.

Хаитов уточнил, что препарат создан на основе синтетических малых интерферирующих РНК (миРНК), отсюда и название «Мир». Данное средство стало первым в мире противовирусным препаратом, созданным по этой технологии.

«Эти короткие молекулы вводятся в организм человека, временно выключают "ненужный" ген и блокируют синтез "ненужных" белков, которые являются причиной того или иного заболевания», — пояснил глава научного центра.

Он отметил, что препарат может остановить размножение вируса на стадии, когда идет копирование инфекцией собственного генома.

«Мы разработали специальный носитель, с помощью которого синтетические миРНК проникают в клетку, зараженную вирусом, и запускают механизм блокирования репродукции вируса», — сказал ученый.

В текущем году в России может быть зарегистрирован ещё один препарат против коронавирусной инфекции. Речь идёт о лекарственном средстве «Мир-19», который разрабатывает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Об этом 2 июня на Петербургском международном экономическом форуме сообщил заместитель главы ФМБА России Игорь Борисевич.

Как уточнил в беседе с ТАСС Борисевич, первая фаза клинических исследований препарата прошла достаточно успешно, показана его полная безопасность и отсутствие какого-либо влияния на организм человека. В настоящее время, добавил замглавы ФМБА, проводится вторая фаза клинических исследований, завершить которую планируется до конца лета.

«Я надеюсь, что до конца лета мы завершим эту фазу клинических испытаний и выйдем к регулятору, в Минздрав, на регистрацию препарата», — добавил Борисевич.

Он отметил, что сейчас агентство набирает добровольцев из числа тех людей, которые заболели COVID-19. Всего планируется привлечь к исследованиям около 60 человек.

Руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О'Брайен заявила, что в ВОЗ рекомендуют делать прививку от коронавирусной инфекции двумя дозами одной вакцины, так как последствия применения разных вакцин пока не изучены. Об этом она рассказала во время прямого эфира в Periscope-аккаунте организации.

По ее словам, сейчас есть данные только о возможности «смешанной» иммунизации в случае применения дозы вакцины американской компании Pfizer после того, как первая прививка была сделана вакциной британско-шведской компании AstraZeneca.

«Однако, помимо этого случая, у нас пока нет данных относительно того, сохранится ли иммунная реакция в случае смешанного графика вакцинации, а также будет ли его применение безопасно», — сказала руководитель департамента иммунизации ВОЗ.

На сегодняшний день исследования продолжаются. ВОЗ ожидают получить данные на этот счет в ближайшие месяцы, добавила О'Брайен.

Ранее директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина заявила, что российские вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» являются эффективными и безопасными.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Минздрав РФ зарегистрировал ингаляционный лекарственный препарат «Лейтрагин», который предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение коронавируса. Об этом сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Лекарство предназначено для профилактики и борьбы с цитокиновым штормом, который отягощает протекание COVID-19, а также предшествует нарушениям, являющимся основными причинами смертности при коронавирусе.

В отличие от других подобных препаратов «Лейтрагин» безопасно подавляет высвобождение большого количества цитокинов и воздействует сразу на несколько основных сигнальных путей в иммунной системе. Кроме того, он не имеет нежелательных побочных эффектов.