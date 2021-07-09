Какой возраст уязвимый для штамма «дельта»

Штамм «дельта» «помолодел», наиболее уязвимая для него категория людей – молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет, сказал Горелов в эфире «Говорит Москва», передает РИА «Новости».
«То есть если мы говорили, помните, весной 65+, то у нас в основном это мобильные лица в настоящий момент и дети. И мы отмечаем семейные очаги, когда вместе с детьми одномоментно болеют и родители, и наоборот», – добавил он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что россияне привозят дельта-штамм коронавируса с Мальдив, из нескольких европейских стран и США.
Вирусолог Евгений Тимаков отмечал, что анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции.