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Назван самый уязвимый для штамма «дельта» возраст

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
1 час назад
Штамм коронавируса «дельта» опаснее всего для людей от 14 до 29 лет, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Какой возраст уязвимый для штамма «дельта»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Штамм «дельта» «помолодел», наиболее уязвимая для него категория людей ­– молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет, сказал Горелов в эфире «Говорит Москва», передает РИА «Новости».
«То есть если мы говорили, помните, весной 65+, то у нас в основном это мобильные лица в настоящий момент и дети. И мы отмечаем семейные очаги, когда вместе с детьми одномоментно болеют и родители, и наоборот», – добавил он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что россияне привозят дельта-штамм коронавируса с Мальдив, из нескольких европейских стран и США.
Вирусолог Евгений Тимаков отмечал, что анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции.
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