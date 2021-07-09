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Какими будут цены на туры в Египет после запуска чартеров

Алиса Селезнёва
1 час назад
Туроператоры заявили о готовности в течение двух недель начать полеты в Египет после завершения всех необходимых процедур, а стоимость отдыха будет стартовать от 33 тыс. рублей за человека. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Какими будут цены на туры в Египет после запуска чартеров
Фото: ТАССТАСС
Регулярные рейсы из России в Каир возобновили в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского самолета над Синайским полуостровом. Египетские курорты при этом были закрыты для прямых рейсов из России. В апреле в пресс-службе президента Египта сообщили, что Каир и Москва пришли к договоренности о полном возобновлении авиасообщения.
8 июля запрет на организацию прямых рейсов на курорты Египта из городов России был отменен. Следующий этап на пути к полноценному возобновлению авиасообщения – решение Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Крупные туроператоры, в числе которых ANEX Tour, «Интурист», PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel готовы предложить туры на курорты Египта на чартерных рейсах из Москвы и регионов сразу, как только это станет возможным, отметили в АТОР.
По прогнозам участников рынка, цены на туры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх при открытии чартерного сообщения будут начинаться от 33 тысяч рублей за человека за семь ночей в четырехзвездочном отеле по системе «все включено». Сейчас тур на курорты Египта на базе регулярного перелета до Каира с вылетом из Москвы обойдется в сумму от 42 тысяч рублей на человека.
По словам генерального директора сети турагентств «Розовый Слон» Алексана Мкртчяна, в период с ноября по май у Египта не будет конкурентов по цене.
«Турецкие отельеры сейчас не станут снижать цены, но вот овербукинга в турецких отелях с полноценным возвращением Египта не будет. Произойдет перераспределение потоков», – пояснил он.
Туроператоры отмечают, что на старте продаж отдых в Египте будет дешевле турецкого.
Общество,Ассоциация туроператоров России,Россия,Каир,Египет,
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