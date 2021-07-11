Мораторий на нежелательное пребывание мигрантов продлили в РФ

Мигрантам, которые застряли в России из-за пандемии коронавируса, разрешили и дальше оставаться в стране на законных основаниях до 30 сентября 2021 года. Указ Владимира Путина о введение моратория на нежелательное пребывание мигрантов действует больше года — с апреля 2020 года. В МВД России сообщили агентству ТАСС, что действие его было продлено с 16 июня.

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С 16 июня до 30 сентября 2021 года вновь введен мораторий на вынесение новых решений о нежелательности пребывания в отношении иностранных граждан, находящихся на территории РФ, — сообщили в ведомстве.

Но действие моратория не распространяется на иностранных граждан, освобождаемых из мест лишения свободы, и нарушителей законодательства о государственной границе России.

В список исключений также попали мигранты, представляющие угрозу нацбезопасности страны, включая тех, кто выступает за насильственное изменение основ конституционного строя и принимавших участие в незаконных митингах.