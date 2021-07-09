«Можно, но осторожно»: Власти пояснили запрет на секс после вакцинации

После вакцинации от COVID-19 заниматься сексом «можно, но осторожно». Об этом сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем Instagram.

Он уточнил слова своего заместителя Дениса Грайфера, который заявил, что заниматься сексом в течение трех дней после вакцинации не рекомендуется, так как любые физические нагрузки в это время противопоказаны.

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«Это [запрет на секс после вакцинации] прозвучало от молодого, сильного отца двух детей, который воспринимает все усиленно, что когда что-то много или избыток чего-то, то это всегда вредно в любое время. В этом случае надо иметь разум и не переусердствовать, как и во всем деле, тогда все можно», — пояснил его слова Костин.

Саратовский Минздрав посоветовал избегать секса после вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации», — заявил замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.

Он отвечал на прямой вопрос журналиста, нужно ли в первые дни после получения вакцины исключить секс по аналогии с занятиями спортом.

Ранее Роспотребнадзор предупреждал россиян о том, что лучше воздержаться от занятий спортом и от алкоголя в течение первых трех дней после вакцинации. Насколько эти рекомендации вообще обязательно соблюдать? Мнение руководителя лаборатории вирусологических исследований Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Михаила Щелканова:

— После вакцинации снижение нагрузок не обязательно. Видимо, имеется в виду, что это лето еще критически жаркое, может быть, с этим как-то связано, но в принципе после вакцинации не требуется обязательное снижение физических нагрузок. После вакцинации не нужно ложиться в постель и лежать пластом, это тоже не рекомендуется. Нормальная активность. Это же рекомендации, их надо всегда здраво понимать.



— Саратовского заместителя министра здравоохранения спросили: «Можно ли заниматься сексом после вакцинации?» Он сказал: «Не особо стоит, как и другими повышенными нагрузками».



— Просто такой благостный совет, не более того. Не думайте, что за этим стоит глубокое научное изучение вопроса и так далее. Как только вы это накрутите, тут же антипрививочники взвоют еще больше. Они уже и так не знают, к чему прицепиться. Я бы вообще уже про вакцину просто молчал: все, что надо, уже десять раз проговорено, и любые слова сейчас только дают повод антивакцинщикам снова заявить о себе.



— А ограничение алкоголя?



— Я бы тоже не сказал, что совсем пить нельзя, надо просто помнить, что алкоголь в значительных дозах — это иммунодепрессант. Что такое значительная доза, сейчас мы будем опять долго выяснять: для кого-то и 50 граммов — значительная доза, а для кого и 150 — незначительная. Вакцинация не требует изменения образа жизни.

После вакцинации от коронавируса в течение трех дней не рекомендованы тяжелые физические нагрузки, в том числе секс. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Саратовской области, передает РИА «Новости».

«В течение трех дней после любой медицинской манипуляции, в том числе прививки, в том числе от коронавируса, не рекомендуются тяжелые физические нагрузки», — сказали в пресс-службе.

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал рекомендации и запреты для граждан, привитых от коронавируса.

Как отметил доктор, врачи, а также должностные лица устраивают «парад глупых непрофессиональных рекомендаций» . Так, например, Мясников отметил, что алкоголем, действительно, злоупотреблять не стоит, а курение имеет долговременные последствия, но на вакцинацию сиюминутно никак не влияет.

Рамблер

«А секс тут при чем?! Не мочить почему? Нет, если три дня не мыться, то и секса с тобой никто не захочет!» - написал медик в своем Telegram.

Подобные советы, по словам Мясникова, только ухудшают отношение населения к вакцинации.

«При том, что дают их медики, а то и должностные лица», - обратил внимание врач.

Депутат Госдумы РФ , академик РАН , бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН назвал бредом высказывание замминистра здравоохранения Саратовской области Дениса Грайфера, который накануне заявил РИА Новости, что после вакцинации не рекомендованы повышенные нагрузки, в том числе секс, который он назвал энергозатратным.

«Не могу не сказать про своего коллегу из Саратовской области, который не рекомендовал заниматься интимными связями после вакцинации, поскольку это якобы тяжелейшая физическая нагрузка. Дорогие журналисты, прекратите измываться! Ну, ляпнул, извините, коллега. Но это же явный бред! » - заявил Онищенко.

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала Москве 24, рекомендуется ли воздержаться от секса после вакцинации от коронавируса.

Ранее заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил на брифинге, что секс после прививки не рекомендован.

"Секс – это очень энергозатратное занятие. Поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, что повышенные нагрузки, в том числе занятия сексом, не рекомендованы после вакцинации", – сказал замминистра.

Позже министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в видео в аккаунте регионального министерства здравоохранения в Instagram поправил своего коллегу словами: "В этом случае надо иметь разум и не переусердствовать, как и во всем деле, тогда все можно".

По словам терапевта, связывать занятие сексом и вакцинацию от коронавируса не совсем корректно.

"На мой взгляд, это вообще никак не зависит от прививки. Мы просто говорим о том, что надо вести себя очень аккуратно. Конечно, если что-то беспокоит, то не стоит заниматься сексом. Или, например, бег заменить на ходьбу. В такой ситуации важно поберечь свой организм", – сказала врач.

Занятия сексом с работой в тренажерном зале или пробежками по 10 километров не сопоставимы. Плюс секс – это не только физическая нагрузка, а еще и расслабление, удовлетворение. А в этом случае человек не тратит силы, а получает их, и с большой радостью.

По словам терапевта, если люди после прививки чувствуют в себе силы на занятие сексом, то воздерживаться от этого не стоит. Если же самочувствие не позволяет, важно на это время поберечь себя и воздержаться от интенсивной работы, отметила специалист.

"В целом же я всем говорю: секс рекомендуется всем, и много раз. И чем больше мужчины занимаются сексом, тем меньше риск развития простатита", – добавила собеседница Москвы 24.

После вакцинации от коронавируса сексом можно заниматься только в положении лежа и неактивно. Это единственный безопасный способ, считает врач-сексолог, психотерапевт, преподаватель Международной академии сексологии, член профессионального объединения врачей-сексологов Елена Малахова . Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру».

«Если расценивать секс как физическую нагрузку, то, конечно, это нежелательно, потому что были случаи, когда человек не соблюдает эти рекомендации, у него поднимается температура и он тяжелее переносит вакцину», — сказала Малахова.

Также она добавила, что секс может быть разным — спокойным или с «акробатическими позами». В связи с этим нужно учитывать, кто вакцинировался: мужчина или женщина, отметила Малахова. По ее словам, мужчины занимаются сексом более активно.