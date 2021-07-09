Внучка Льва Троцкого умерла в Москве

В дальнейшем Бронштейн добилась разрешения покинуть страну и взяла с собой маленького Севу. В начале января 1933 женщина покончила с собой. В 1934 году Волкова отправили в Красноярск, там в ссылке он познакомился с Ревеккой Розмановой, которая стала его второй женой. А в 1935 году у них родилась дочь, которую Волков назвал в честь своей первой жены Зинаидой. Известно, что родителей девочки приговорили к расстрелу, когда она была еще младенцем, потом девочку воспитывали сестры ее матери. В 1956 году ее настоящая мать Ревекка Розманова была реабилитирована, отца реабилитировали через три года. А первые фотографии своих родителей Зинаиде удалось разыскать лишь в конце 1980-х годов. Тогда же она узнала о судьбе своего родного брата Всеволода, который переехал в Мексику. Там мальчик взял себе имя Эстебан Волков Бронштейн, и стал известным химиком, а в 1990-х годах он открыл Дом-музей, посвященный Льву Троцкому.