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В Москве скончалась внучка Льва Троцкого

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад
В Москве в возрасте 86 лет скончалась внучка советского революционера Льва Троцкого Зинаида Платоновна Волкова. Об этом сообщает kp.ru. Отмечается, что женщина умерла несколько дней назад в своей квартире на улице Гиляровского в Мещанском районе столицы.
Внучка Льва Троцкого умерла в Москве
Фото: Музей истории ГУЛАГа/YouTubeМузей истории ГУЛАГа/YouTube
Зинаида Волкова более двух десятилетий не знала, что является родственницей Троцкого. Ее отцом был Платон Волков, он работал в орготделе ЦК работников просвещения. Первой женой Волкова была Зинаида Бронштейн — старшая дочь Льва Троцкого.
В 1926 году у Волкова и Бронштейн родился сын Всеволод. В 1929 супругов арестовали, Зинаиду отпустили уже через несколько дней, но Платон несколько лет провел в ссылках по разным обвинениям.
С супругой и сыном он больше никогда не виделся.
В дальнейшем Бронштейн добилась разрешения покинуть страну и взяла с собой маленького Севу. В начале января 1933 женщина покончила с собой. В 1934 году Волкова отправили в Красноярск, там в ссылке он познакомился с Ревеккой Розмановой, которая стала его второй женой. А в 1935 году у них родилась дочь, которую Волков назвал в честь своей первой жены Зинаидой. Известно, что родителей девочки приговорили к расстрелу, когда она была еще младенцем, потом девочку воспитывали сестры ее матери. В 1956 году ее настоящая мать Ревекка Розманова была реабилитирована, отца реабилитировали через три года. А первые фотографии своих родителей Зинаиде удалось разыскать лишь в конце 1980-х годов. Тогда же она узнала о судьбе своего родного брата Всеволода, который переехал в Мексику. Там мальчик взял себе имя Эстебан Волков Бронштейн, и стал известным химиком, а в 1990-х годах он открыл Дом-музей, посвященный Льву Троцкому.
Общество,Лев Троцкий,Москва,
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