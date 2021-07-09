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Переполненный туристами после наводнения в Сочи пляж попал на видео

Юрий Столбов
55 минут назад
Переполненный туристами после недавнего наводнения в Сочи пляж попал на видео и удивил россиян. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт sochi_live, освещающий события региона.
На кадрах видно, как толпы туристов отдыхают на всей территории пляжа «Чайка». Часть из них расположилась на лежаках, другие разместились на полотенцах на песке — между людьми практически отсутствует свободное пространство.
«Народу прибавляется — как в муравейнике. Борьба за каждый сантиметр. Люди ложатся так, что к морю вообще не пройти», — комментирует произошедшее автор ролика.
Общество,Видео,Сочи,
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