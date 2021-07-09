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Опубликовано видео из больницы , где вместо вакцины кололи воду

Юрий Столбов
1 час назад
В Калужской области медсестра вколола пациенту физраствор вместо отсутствующего второго компонента вакцины от коронавируса. Теперь женщину уволят, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Медсестра испугалась сказать пациенту правду. Он был родственником одного из врачей той же больницы.
"Чуть позднее в тот же день вакцинация была произведена. И конфликт исчерпан. Тем не менее в учреждении идет служебная проверка", — написал Владислав Шапша.
Сейчас медсестра находится в отпуске, однако, как заявил губернатор, она будет уволена за "халатное отношение к служебным обязанностям".
Общество,Происшествия,Видео,Владислав Шапша,Калужская Область,
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